Ben Bella e Bouteflika ne sono stati presidenti - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ALGERIA

Significato/Curiosita : Ben bella e bouteflika ne sono stati presidenti

"l'itinerario di bouteflika nella resistenza si riassume in due diserzioni di cui non ha mai voluto parlare." di fatto, bouteflika apparteneva al potente... Lxv, 2010, pp. 82-103. 5 luglio (algeria) censura in algeria comuni dell'algeria geografia dell'algeria guerra d'algeria italo-algerini mezzaluna rossa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

