COCA

Curiosità e Significato di Coca

Perché la soluzione è Coca? La coca è una pianta originaria delle Ande, nota per le sue foglie che gli indios masticano per alleviare fatica e fame. Ricca di alcaloidi, tra cui la cocaina in forma naturale, ha un ruolo importante nelle tradizioni locali. La sua coltivazione e uso sono storicamente radicati nelle culture sudamericane, dove rappresenta anche un simbolo di identità e resistenza.

Come si scrive la soluzione Coca

C Como

O Otranto

C Como

A Ancona

