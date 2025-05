L iniezione di richiamo dei vaccini anti Covid nei cruciverba: la soluzione è Booster

BOOSTER

Curiosità e Significato di "Booster"

Approfondisci la parola di 7 lettere Booster: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Booster? La parola booster si riferisce a una dose aggiuntiva di vaccino anti Covid, somministrata dopo le prime dosi per rafforzare e prolungare l'immunità. Questo richiamo è fondamentale per mantenere alta la protezione contro il virus e le sue varianti, garantendo così una difesa più robusta per la salute individuale e collettiva. In sostanza, è un modo per dare una spinta al nostro sistema immunitario!

Come si scrive la soluzione Booster

Non riesci a risolvere la definizione "L iniezione di richiamo dei vaccini anti Covid"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

O Otranto

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N K A A I T P S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAKISTAN" PAKISTAN

