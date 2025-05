I fantasmi che risalgono dall oltretomba nei cruciverba: la soluzione è Spettri

Home / Soluzioni Cruciverba / I fantasmi che risalgono dall oltretomba

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I fantasmi che risalgono dall oltretomba' è 'Spettri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPETTRI

Curiosità e Significato di "Spettri"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spettri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spettri.

Spettri si riferisce a manifestazioni o apparizioni di persone decedute, spesso rappresentate come figure eteree o traslucide. Nella cultura popolare e nella narrativa, gli spettri evocano l'idea di presenze non corporee che ritorneranno dall'oltretomba, solitamente legate a eventi in sospeso o a emozioni irrisolte. Sono simboli di mistero e dell'aldilà.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: FantasmiCamonica: è percorsa dall OglioCapital = il margine ottenuto dall investimentoFu amata dall imperatore Tito

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Spettri

Hai trovato la definizione "I fantasmi che risalgono dall oltretomba" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R M C A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARCE" MARCE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.