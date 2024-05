La Soluzione ♚ Fantasmi

: SPETTRI - SPIRITI

Curiosità su Fantasmi: Significati, vedi fantasma (disambigua). disambiguazione – "fantasmi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fantasmi (disambigua). questa... Yu degli spettri (, Yu Yu Hakusho, lett. "Libro bianco sui fantasmi") è un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi pubblicato sul periodico Weekly Shonen Jump dal 1990 al 1994; la serie è composta da 175 capitoli raccolti in 19 tankobon. Dal manga sono stati tratti una serie anime (trasmessa, in Italia, inizialmente col titolo Yu Yu e in seguito con l'originale Yu Yu Hakusho) di 112 puntate suddivise in quattro stagioni e due lungometraggi d'animazione.

