A essa si mandano gli importuni

Home / Soluzioni Cruciverba / A essa si mandano gli importuni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'A essa si mandano gli importuni' è 'Malora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALORA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "A essa si mandano gli importuni" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "A essa si mandano gli importuni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Malora? Quando qualcuno insiste con richieste o proposte fastidiose, si può dire che si sta affrontando una situazione di malora, un momento difficile o sgradevole. È un'espressione che indica un periodo di disagio o di disagio causato da persone insistenti o fastidiose. La malora rappresenta dunque un momento di disagio che si subisce a causa di richieste insistenti o di condizioni sfavorevoli.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

A essa si mandano gli importuni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Malora

Questa pagina è dedicata alla definizione "A essa si mandano gli importuni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "A essa si mandano gli importuni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Malora:

M Milano A Ancona L Livorno O Otranto R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "A essa si mandano gli importuni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Noto romanzo di FenoglioCi va chi fallisceAd essa si mandano gli importuniSi mandano giùIn essa si trovano gli uffici della Guardia CostieraDa essa si estraggono i numeri del LottoAd essa si paragona chi è sempre in giro