La Soluzione ♚ Ci va chi fallisce La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ci va chi fallisce. MALORA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ci va chi fallisce: La malora è un romanzo breve di Beppe Fenoglio, pubblicato per la prima volta nel 1954 da Einaudi editore nella collana dei "Gettoni", due anni dopo I ventitré giorni della città di Alba. Sostantivo Significato e Curiosità su: La malora è un romanzo breve di Beppe Fenoglio, pubblicato per la prima volta nel 1954 da Einaudi editore nella collana dei "Gettoni", due anni dopo I ventitré giorni della città di Alba. malora f solo sing stato di decadimento Sillabazione ma | ló | ra Etimologia / Derivazione formato da mala e da ora Sinonimi rovina, sfacelo, perdizione Altre Definizioni con malora; fallisce; Ci si va nel peggiore dei casi; Non fallisce il bersaglio; Chi la fa fallisce; Cerca altre soluzioni cruciverba

MALORA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Ci va chi fallisce' è.