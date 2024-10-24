Un antenato del pianoforte

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un antenato del pianoforte' è 'Clavicordo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLAVICORDO

Come completare la definizione Definizione: Un antenato del pianoforte

Un antenato del pianoforte Risposta: CLAVICORDO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: C_________

C_________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Perché la soluzione è Clavicordo? Il clavicordo è uno strumento musicale a tastiera che risale a epoche antiche, spesso considerato un antenato del pianoforte. La sua struttura compatta e le corde tese da corde di plessatura permettevano di produrre suoni delicati e nuances espressive, anche se con un volume limitato rispetto agli strumenti successivi. Nato nel Medioevo, il clavicordo ha influenzato lo sviluppo di strumenti a tastiera più complessi, diventando un punto di partenza fondamentale nella storia della musica.

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Nei cruciverba, 'Un antenato del pianoforte' si risolve con Clavicordo

Per risolvere la definizione "Un antenato del pianoforte", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Clavicordo'.

Schemi utili per Clavicordo

Schema parole: 10

La soluzione inizia con C

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: C_________

Schema finale: ______ORDO

Le 10 lettere della soluzione Clavicordo

C Como L Livorno A Ancona V Venezia I Imola C Como O Otranto R Roma D Domodossola O Otranto

La soluzione 'Clavicordo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antenato del pianoforte". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.