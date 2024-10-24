Un antenato del pianoforte
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un antenato del pianoforte' è 'Clavicordo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CLAVICORDO
Come completare la definizione
- Definizione: Un antenato del pianoforte
- Risposta: CLAVICORDO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: C_________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Clavicordo? Il clavicordo è uno strumento musicale a tastiera che risale a epoche antiche, spesso considerato un antenato del pianoforte. La sua struttura compatta e le corde tese da corde di plessatura permettevano di produrre suoni delicati e nuances espressive, anche se con un volume limitato rispetto agli strumenti successivi. Nato nel Medioevo, il clavicordo ha influenzato lo sviluppo di strumenti a tastiera più complessi, diventando un punto di partenza fondamentale nella storia della musica.
Nei cruciverba, 'Un antenato del pianoforte' si risolve con Clavicordo
Per risolvere la definizione "Un antenato del pianoforte", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Clavicordo'.
Schemi utili per Clavicordo
- Schema parole: 10
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: C_________
- Schema finale: ______ORDO
Le 10 lettere della soluzione Clavicordo
La soluzione 'Clavicordo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antenato del pianoforte". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola antenato: Antico gioco antenato del backgammon L antenato della stufa Antenato dell elicottero
Definizioni con la parola pianoforte: Avo del pianoforte Composizioni per violino e pianoforte Il pianoforte ha avuto la sua nella spinetta
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Antenato del pianoforteAntenato dell elicotteroL antenato del selfieRicopriva i tasti bianchi del pianoforteUn antenato della nostra preistoria
M O E U S