Le vaganti son pericolose

Home / Soluzioni Cruciverba / Le vaganti son pericolose

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le vaganti son pericolose' è 'Mine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le vaganti son pericolose" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le vaganti son pericolose". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Mine? Le mine sono dispositivi esplosivi nascosti che rappresentano un grave rischio per chi si muove in zone non sicure. Possono essere attivate accidentalmente, causando gravi danni alle persone e all'ambiente. La loro presenza richiede grande attenzione e precauzioni per evitare incidenti. La loro pericolosità deriva dal fatto che spesso sono invisibili e inattive finché non vengono disturbate.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le vaganti son pericolose nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mine

In presenza della definizione "Le vaganti son pericolose", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le vaganti son pericolose" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mine:

M Milano I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le vaganti son pericolose" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rientrano in certe matiteLe 3B e le 4B sono molto morbideInsidiosi ordigniSe son lunghe possono snervareSe non son bravi strimpellanoI suoi figli son ciuchiSe son tali fiorirannoIn Italia son 103 e trattano di pubblica sicurezza