Se son lunghe possono snervare

Home / Soluzioni Cruciverba / Se son lunghe possono snervare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Se son lunghe possono snervare' è 'Attese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Se son lunghe possono snervare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se son lunghe possono snervare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Attese? Le attese rappresentano momenti di pazienza in cui si spera che qualcosa accada o arrivi nel tempo stabilito. Quando queste attese si protraggono troppo, possono generare frustrazione e nervosismo, specialmente se sono di durata significativa. La capacità di gestire l’attesa con serenità diventa fondamentale per mantenere l’equilibrio emotivo. In molte situazioni, la pazienza e la calma aiutano ad affrontare i momenti di sospensione, anche quando sembrano interminabili.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se son lunghe possono snervare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Attese

Quando la definizione "Se son lunghe possono snervare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se son lunghe possono snervare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Attese:

A Ancona T Torino T Torino E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se son lunghe possono snervare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Soste che snervanoFanno diminuire la pazienza e crescere la noiaSe sono lunghe possono snervarePossono essere lunghe biforcute o stranierePossono essere alimentate da kerosenePossono essere a seccoLe vacanze più lunghe