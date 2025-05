Identica di pari valore nei cruciverba: la soluzione è Stessa

STESSA

Curiosità e Significato di "Stessa"

La parola STESSA si riferisce a qualcosa che è uguale o identico in valore, caratteristiche o condizioni a qualcos'altro. Indica una completa corrispondenza, suggerendo che non ci sono differenze significative tra gli oggetti o le situazioni in questione.

Come si scrive la soluzione: Stessa

Hai trovato la definizione "Identica di pari valore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

