La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L Irlanda con Limerick' è 'Eire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EIRE

Curiosità e Significato di Eire

Vuoi sapere di più su Eire? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere

Perché la soluzione è Eire? Eire è il nome ufficiale dell'Irlanda in lingua gaelica, la lingua storica dell'isola. Significa terra di smeraldo ed è usato anche come denominazione nazionale per rappresentare il paese, simbolo di identità e orgoglio irlandese. Quando si parla di Irlanda in modo formale o culturale, si usa spesso Eire per richiamare le radici e la tradizione gaelica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L Irlanda con Cork e LimerickIsola del mar d IrlandaFu Bloody a Derry in Irlanda nel 1972L Irlanda con Dublino EireL Irlanda nei tabelloni sportivi

Come si scrive la soluzione Eire

La definizione "L Irlanda con Limerick" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N E M T R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TERMINE" TERMINE

