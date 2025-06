Circostanze che sconsigliano l uso d un medicinale nei cruciverba: la soluzione è Controindicazioni

Home / Soluzioni Cruciverba / Circostanze che sconsigliano l uso d un medicinale

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Circostanze che sconsigliano l uso d un medicinale' è 'Controindicazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTROINDICAZIONI

Curiosità e Significato di Controindicazioni

Non fermarti alla soluzione! Conosci Controindicazioni più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Controindicazioni.

Perché la soluzione è Controindicazioni? Le controindicazioni sono le situazioni o condizioni che rendono sconsigliabile l'uso di un medicinale, perché potrebbe essere dannoso o meno efficace. Rappresentano quindi degli avvertimenti per evitare rischi alla salute, come allergie, gravidanza o altre patologie. Conoscere le controindicazioni è fondamentale per usare i farmaci in modo sicuro e responsabile, proteggendo il proprio benessere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non tutti i medicinali le hannoCorrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creativeNe fanno largo uso gli istituti di bellezzaLa simultaneità di certe circostanze

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Controindicazioni

Se ti sei imbattuto nella definizione "Circostanze che sconsigliano l uso d un medicinale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

I Imola

N Napoli

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C E N R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANTER" CANTER

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.