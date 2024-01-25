La simultaneità di certe circostanze

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La simultaneità di certe circostanze' è 'Concomitanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCOMITANZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La simultaneità di certe circostanze" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La simultaneità di certe circostanze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Concomitanza? La concomitanza si riferisce al verificarsi di eventi o circostanze nello stesso momento, creando un rapporto di casualità temporale. È un fenomeno comune in situazioni quotidiane dove più fatti si svolgono contemporaneamente. Questa condizione può influenzare l'interpretazione di cause e effetti, evidenziando la stretta connessione tra eventi che avvengono in simultanea. La presenza di concomitanza spesso richiede attenzione per comprendere le relazioni tra le varie circostanze coinvolte.

La soluzione associata alla definizione "La simultaneità di certe circostanze" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La simultaneità di certe circostanze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Concomitanza:

C Como O Otranto N Napoli C Como O Otranto M Milano I Imola T Torino A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La simultaneità di certe circostanze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

