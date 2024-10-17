Il capitano Achab dava la caccia a quella bianca

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il capitano Achab dava la caccia a quella bianca' è 'Balena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BALENA

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Perché la soluzione è Balena? Il capitano Achab dà la caccia a quella bianca, un gigante marino che si distingue per il suo colore sorprendente e la sua imponente presenza nelle acque. Questa creatura, nota per la sua forza e il suo ruolo simbolico, diventa il centro di una missione ossessiva che segna profondamente la vita di Achab. La balena rappresenta un'idea di sfida e di mistero, evocando l'infinito e l'ignoto delle profondità marine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il capitano Achab dava la caccia a quella bianca". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il capitano Achab dava la caccia a quella bianca nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Balena

Per risolvere la definizione "Il capitano Achab dava la caccia a quella bianca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il capitano Achab dava la caccia a quella bianca" conferma che la soluzione 'Balena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Balena

B Bologna A Ancona L Livorno E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il capitano Achab dava la caccia a quella bianca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Balena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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