Il capitano Achab ne insegue una bianca

Esso deriva dal latino balaena, ballaena o balena (dal greco antico: faa, phálaina o f, phále dalla stessa radice indoeuropea del tedesco Wal, dell'inglese whale e dello svedese val). Il termine è usato in questo senso in espressioni come "caccia alla balena", "canto delle balene", "protezione delle balene". Una balena è, in senso lato, qualsiasi cetaceo di taglia gigantesca, come il capodoglio e i misticeti (balenottere, megattere e balenidi).

Italiano: Sostantivo: Balena . (zoologia) genere della famiglia dei Balenidi. Sillabazione: Ba | lé | na. Etimologia / Derivazione: vedi balena .