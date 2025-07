Un cetaceo come Moby Dick nei cruciverba: la soluzione è Balena

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un cetaceo come Moby Dick' è 'Balena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALENA

Curiosità e Significato di Balena

Approfondisci la parola di 6 lettere Balena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Balena? Una balena è un grande mammifero marino, noto per le sue dimensioni imponenti e il suo ruolo nel mondo acquatico. Tra le specie più famose c’è la balena blu, il più grande animale sulla Terra. Questi giganti degli oceani vivono in branchi e si nutrono principalmente di piccoli organismi come il krill. La loro presenza è simbolo di maestosità e mistero degli abissi.

Come si scrive la soluzione Balena

Hai davanti la definizione "Un cetaceo come Moby Dick" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O S A U L M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAUSOLO" MAUSOLO

