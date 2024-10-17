La benefattrice della fiaba

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La benefattrice della fiaba' è 'Fata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FATA

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Perché la soluzione è Fata? Nel mondo delle fiabe, la figura che si distingue come benefattrice è una figura gentile e generosa che interviene per aiutare i protagonisti. Questa entità, spesso dotata di poteri magici, si presenta con un aspetto etereo e una presenza rassicurante, pronta a concedere favori o proteggere chi si trova in difficoltà. La sua azione è fondamentale per lo sviluppo della narrazione, poiché incarna la bontà e la speranza, donando opportunità di salvezza e rinnovamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La benefattrice della fiaba". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La benefattrice della fiaba nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Fata

Questa pagina è dedicata alla definizione "La benefattrice della fiaba" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La benefattrice della fiaba" conferma che la soluzione 'Fata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Fata

F Firenze A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La benefattrice della fiaba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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