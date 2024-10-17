La Ammendola del TG

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Ammendola del TG' è 'Adele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADELE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Ammendola del TG" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Ammendola del TG". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Adele? Adele è la celebre cantante britannica nota per la sua voce profonda e emozionante. La sua presenza nelle trasmissioni televisive spesso arricchisce il palinsesto, portando un tocco di classe e raffinatezza. La sua carriera musicale si distingue per successi internazionali e premi prestigiosi, rendendola un'icona nel mondo dello spettacolo. La sua immagine e il suo talento sono spesso discussi e apprezzati dal pubblico e dai critici.

In presenza della definizione "La Ammendola del TG", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Ammendola del TG" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Adele:

A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Ammendola del TG" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

