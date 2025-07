La H. impersonata dalla Adjani in un film nei cruciverba: la soluzione è Adele

ADELE

Curiosità e Significato di Adele

La soluzione Adele di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Adele per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Adele? Adele è un nome proprio femminile di origine francese, popolare anche in Italia. Deriva dal termine tedesco antico Adal che significa nobile, ed è stato portato da diverse regine e personalità famose. È associato a eleganza, sensibilità e raffinatezza. La figura di Adele richiama spesso un'immagine di classe e profondità emotiva, rendendolo un nome intramontabile e affascinante.

Come si scrive la soluzione Adele

Hai trovato la definizione "La H. impersonata dalla Adjani in un film" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D E I E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELODIE" ELODIE

