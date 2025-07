Un additivo per il bucato nei cruciverba: la soluzione è Ammorbidente

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un additivo per il bucato' è 'Ammorbidente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMMORBIDENTE

Curiosità e Significato di Ammorbidente

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Ammorbidente, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ammorbidente? L'ammorbidente è un prodotto usato durante il lavaggio per rendere i capi più morbidi, freschi e facili da stirare. Inoltre, aiuta a ridurre l'elettricità statica e dona un profumo delicato ai tessuti. È un alleato prezioso per chi desidera vestiti più soffici e piacevoli al tatto, migliorando così l’esperienza di ogni bucato quotidiano.

Come si scrive la soluzione Ammorbidente

Hai davanti la definizione "Un additivo per il bucato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

M Milano

M Milano

O Otranto

R Roma

B Bologna

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O I E L G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELOGIO" ELOGIO

