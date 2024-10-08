Georges scrittore francese del secolo scorso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Georges scrittore francese del secolo scorso' è 'Perec'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEREC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Georges scrittore francese del secolo scorso" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Georges scrittore francese del secolo scorso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Perec? PEREC è un autore francese del secolo scorso noto per le sue opere innovative e sperimentali. La sua scrittura si distingue per l'uso di tecniche narrative originali e per l'attenzione ai dettagli quotidiani. La sua influenza si sente nella letteratura contemporanea, dove ha contribuito a ridefinire i confini tra realtà e finzione. Le sue storie coinvolgono lettori di tutto il mondo, lasciando un segno indelebile nel panorama letterario.

Se la definizione "Georges scrittore francese del secolo scorso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Georges scrittore francese del secolo scorso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Perec:

P Padova E Empoli R Roma E Empoli C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Georges scrittore francese del secolo scorso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

