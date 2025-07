Un componente di molte leghe nei cruciverba: la soluzione è Rame

Home / Soluzioni Cruciverba / Un componente di molte leghe

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un componente di molte leghe' è 'Rame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAME

Curiosità e Significato di Rame

La soluzione Rame di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rame per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rame? Il rame è un metallo prezioso e molto utilizzato, famoso per la sua conduttività elettrica e termica. Il suo nome deriva dal latino cuprum. È un elemento presente in molte leghe, come il bronzo e il ottone, grazie alle sue qualità di lavorabilità e resistenza alla corrosione. Un componente di molte leghe che troviamo quotidianamente nella nostra vita, insomma, è proprio il rame.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un componente di legheÈ impiegato in molte legheForma molte leghe leggereLe torri di molte chieseÈ formata da molte unità

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rame

Stai cercando la risposta alla definizione "Un componente di molte leghe"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z C I T H E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AZTECHI" AZTECHI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.