È impiegato in molte leghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È impiegato in molte leghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAME

Significato/Curiosita : E impiegato in molte leghe

Freddo. le leghe di alluminio elencate 2011: disponibile in fili e barre per lavorazioni con macchine utensili rotanti. impiegato per applicazioni in cui sono... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rame (disambigua). il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è cu.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

