Colpiscono a distanza

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Colpiscono a distanza' è 'Telearmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELEARMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colpiscono a distanza" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpiscono a distanza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Telearmi? Le telearmi sono dispositivi che permettono di colpire un bersaglio da lontano, grazie a tecnologie avanzate. Utilizzati in ambito militare o strategico, consentono di attaccare senza avvicinarsi all'obiettivo, aumentando la sicurezza e l'efficacia delle operazioni. La loro capacità di agire a distanza li rende strumenti potenti e innovativi nel campo delle armi moderne.

La soluzione associata alla definizione "Colpiscono a distanza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpiscono a distanza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Telearmi:

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli A Ancona R Roma M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpiscono a distanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

