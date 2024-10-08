Ben dotata di ciccia

SOLUZIONE: OBESA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ben dotata di ciccia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ben dotata di ciccia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Obesa? Una persona che presenta un eccesso di tessuto adiposo ha spesso un aspetto più rotondo e pieno rispetto ad altri. Questa condizione può essere il risultato di vari fattori, tra cui uno stile di vita poco attivo o abitudini alimentari sbagliate. La presenza di un surplus di grasso corporeo può influire sulla salute generale e sulla percezione di sé. Tuttavia, ogni individuo ha caratteristiche uniche e diverse. La diversità delle forme umane rende il mondo più interessante e vario.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ben dotata di ciccia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ben dotata di ciccia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Obesa:

O Otranto B Bologna E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ben dotata di ciccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

