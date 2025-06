Una scienza per i coltivatori nei cruciverba: la soluzione è Agronomia

Home / Soluzioni Cruciverba / Una scienza per i coltivatori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una scienza per i coltivatori' è 'Agronomia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGRONOMIA

Curiosità e Significato di Agronomia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Agronomia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Agronomia.

Perché la soluzione è Agronomia? L'agronomia è la scienza che studia le tecniche e i principi per coltivare la terra in modo efficace e sostenibile. Si occupa di migliorare i metodi di produzione agricola, rispettando l'ambiente e garantendo cibo di qualità. È una disciplina fondamentale per chi lavora nei campi, aiutandolo a ottenere raccolti abbondanti e sani, contribuendo così alla sicurezza alimentare globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una scienza per coltivatoriUna scienza da coltivatoriLa scienza delle compagnie assicurative

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Agronomia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una scienza per i coltivatori", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

G Genova

R Roma

O Otranto

N Napoli

O Otranto

M Milano

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R E P U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PUREA" PUREA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.