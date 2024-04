La Soluzione ♚ Una scienza da coltivatori La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una scienza da coltivatori. AGRONOMIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Una scienza da coltivatori: Soprattutto il suo cammino interiore; conosciuto coi vestiti chiari dei coltivatori di tatooine, gradualmente passerà ad abiti sempre più scuri in coincidenza... L'agronomia è un ambito multidisciplinare che si occupa dell'applicazione di principi scientifici all'agricoltura (comprendente aspetti studiati dalle discipline quali biologia, chimica, fisica, geologia, pedologia, ecologia, economia, sociologia, etica, ingegneria, paesaggistica e progettazione). In termini pratici è l'insieme delle tecniche e delle tecnologie che vengono impiegate per rendere più efficienti ed efficaci i risultati delle attività economiche che impiegano tali conoscenze. Affronta anche lo studio delle conseguenze derivanti dall'abuso di tecniche colturali. L’agronomia è la disciplina che si occupa dei fattori che ... Altre Definizioni con agronomia; scienza; coltivatori; Una scienza per coltivatori; La scienza della traiettoria dei proiettili; La scienza delle coltivazioni;

AGRONOMIA

