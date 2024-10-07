Il Pupi tra i registi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Pupi tra i registi' è 'Avati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVATI

Perché la soluzione è Avati? Avati è considerato tra i registi che hanno saputo valorizzare il mondo del teatro di marionette, portando alla luce le storie e le tradizioni che questi personaggi rappresentano. La sua attenzione ai dettagli e il coinvolgimento emotivo trasmettono l'essenza di un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione. Attraverso il suo lavoro, Avati contribuisce a mantenere vivo il fascino delle figure di pezza, rendendo il pupo un simbolo di identità e memoria collettiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Pupi tra i registi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il Pupi tra i registi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avati

Se la definizione "Il Pupi tra i registi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Pupi tra i registi" conferma che la soluzione 'Avati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Avati

A Ancona V Venezia A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Pupi tra i registi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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