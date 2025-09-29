Il Pupi regista di tanti film

Luca Bianchi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SOLUZIONE: AVATI

Perchè la soluzione è Avati? AVATI, noto regista di numerosi film, ha portato sul grande schermo storie coinvolgenti e personaggi indimenticabili. La sua capacità di narrare con passione e creatività ha lasciato un segno nel mondo del cinema, rendendo ogni sua opera unica e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il Pupi regista di tanti film
  • Risposta: AVATI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: A____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I
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Il Pupi regista di tanti film nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avati

La soluzione associata alla definizione "Il Pupi regista di tanti film" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avati'.

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona
V Venezia
A Ancona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Avati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Pupi regista di tanti film". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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