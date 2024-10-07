Gli asceti che passavano la vita su colonne

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli asceti che passavano la vita su colonne' è 'Stiliti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STILITI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli asceti che passavano la vita su colonne" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli asceti che passavano la vita su colonne". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Stiliti? Gli individui che decidevano di dedicare la loro vita alla spiritualità e alla meditazione sceglievano di vivere isolati, spesso in luoghi elevati come colonne o torri. Questi praticanti cercavano di raggiungere uno stato di purezza e di elevazione spirituale attraverso una vita di austerità e rinuncia ai piaceri terreni. La loro presenza rappresentava un esempio di dedizione totale alla ricerca interiore, spesso attirando l’attenzione di fedeli e pellegrini. La loro esistenza era un simbolo di devozione estrema.

Gli asceti che passavano la vita su colonne nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Stiliti

Se la definizione "Gli asceti che passavano la vita su colonne" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli asceti che passavano la vita su colonne" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Stiliti:

S Savona T Torino I Imola L Livorno I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli asceti che passavano la vita su colonne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

