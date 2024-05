Significato della soluzione per: Anacoreti che vivevano in cima a una colonna

Stilita (dal greco stt, derivante da st, "colonna", "pilastro") indicava, nell'Antica Atene, un cittadino il cui nome veniva inciso su una colonna per indicarne i suoi delitti contro la società. Successivamente in epoca medievale venne utilizzato per indicare monaci asceti che scelsero di vivere su una colonna. .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: stiliti m plur . plurale di stilita. Sillabazione: sti | lì | ti. Etimologia / Derivazione: vedi stilita .