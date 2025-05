È vicina a Marsiglia nei cruciverba: la soluzione è Arles

ARLES

Curiosità e Significato di "Arles"

Approfondisci la parola di 5 lettere Arles: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arles? Arles è una storica città situata nel sud della Francia, non lontano da Marsiglia. Conosciuta per il suo patrimonio culturale e artistico, Arles è famosa per i suoi antichi monumenti romani e per essere stata una fonte d'ispirazione per il pittore Vincent van Gogh. La città si affaccia sul fiume Rodano e offre un'atmosfera affascinante che mescola storia, arte e bellezze naturali.

Come si scrive la soluzione Arles

Se ti sei imbattuto nella definizione "È vicina a Marsiglia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

L Livorno

E Empoli

S Savona

