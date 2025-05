È non lontano da Avignone nei cruciverba: la soluzione è Arles

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È non lontano da Avignone' è 'Arles'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARLES

Curiosità e Significato di "Arles"

Vuoi sapere di più su Arles? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Arles.

Arles è una storica città situata nel sud della Francia, non lontano da Avignone. Famosa per il suo patrimonio culturale e artistico, Arles è conosciuta per le sue rovine romane, come l'anfiteatro, e per il suo legame con il pittore Vincent van Gogh. È anche un importante centro di arte e cultura mediterranea.

