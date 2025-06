Pezzetto di carta asportato con le forbici nei cruciverba: la soluzione è Ritaglio

Home / Soluzioni Cruciverba / Pezzetto di carta asportato con le forbici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pezzetto di carta asportato con le forbici' è 'Ritaglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITAGLIO

La soluzione Ritaglio di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ritaglio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ritaglio? Ritaglio indica un pezzetto di carta o altro materiale che viene tagliato via, spesso con forbici. È il frammento rimosso da un foglio originale per creare forme o selezionare parti specifiche. Questo termine si usa sia in ambito artistico, come nel collage, sia in maniera più generale per indicare qualsiasi pezzo staccato. In breve, rappresenta il residuo di un taglio preciso e mirato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pezzo sforbiciatoAvanzo di stoffaSe è di tempo non si ricava con le forbiciIl gioco di mani con le forbici il sasso e la cartaIn quella cinese le forbici battono la cartaCarta da parati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Pezzetto di carta asportato con le forbici" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

P E A T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARTE" PARTE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.