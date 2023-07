In quella detta cinese la carta batte il sasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quella detta cinese la carta batte il sasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MORRA

Significato/Curiosità : In quella detta cinese la carta batte il sasso

"In quella detta cinese, il gioco della carta batte il sasso o morra è un'antica tradizione popolare diffusa in molte culture asiatiche. Noto anche come "carta forbice sasso", il gioco coinvolge due giocatori che scelgono simultaneamente tra carta, forbice o sasso. La carta avvolge la pietra, sconfiggendola; la pietra frantuma le forbici, vincendo su di esse; e le forbici tagliano la carta, sconfiggendola a loro volta. Questo semplice passatempo promuove l'intuito e l'abilità nel prevedere le mosse dell'avversario. Il gioco è spesso utilizzato per risolvere decisioni casuali o semplicemente come forma di intrattenimento. La sua longeva popolarità dimostra come alcune tradizioni possano resistere al passare del tempo e continueranno a trasmettersi alle generazioni future."

Altre risposte alla domanda : In quella detta cinese la carta batte il sasso : quella; detta; cinese; carta; batte; sasso; È caprina quella di una discussione inutile; quella alimentare va dalla terra alla tavola; A Parigi c è quella de la Cité; C è quella chetogenica; È vasta quella di Hudson; Pianta delle Asteracee detta anche erba amara; Fu detta la Bella; Così è anche detta l auto monovolume ing; È detta anche i greca; Antica nave da guerra detta anche pentera; Ente supremo cinese ; Lao filosofo cinese ; Piao cinese ; Misura di peso cinese ; Diffuso marchio cinese di smartphone; Una carta per il futuro; La carta che conduce al tesoro; Vi finisce la carta straccia; Lo Stato con Giacarta ; Vi si può conservare la carta d identità; batte va bandiera nera; Una legione che combatté durante la prima guerra d indipendenza; L organo che batte ; Allevamento di batte ri; Combatte va nell arena; Gli Anglosasso ni di Cardiff; I sasso lini d oro; In quella cinese la carta batte il sasso ; Il Dean sasso fonista jazz; La capitale della sasso nia;

Cerca altre Definizioni