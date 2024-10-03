La lingua delle encicliche

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La lingua delle encicliche' è 'Latino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LATINO

Perchè la soluzione è Latino? Le encicliche spesso usano un linguaggio ricco di termini latini, che conferiscono solennità e profondità ai messaggi papali. Questa scelta rafforza il senso di tradizione e di continuità con il passato, rendendo il testo più universale e duraturo nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La lingua delle encicliche

La lingua delle encicliche Risposta: LATINO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: L_____

L_____ Inizia con: L

L Finisce con: O

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La lingua delle encicliche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Latino

La soluzione associata alla definizione "La lingua delle encicliche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Latino'.

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona T Torino I Imola N Napoli O Otranto

La soluzione 'Latino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La lingua delle encicliche". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.