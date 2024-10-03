Così sono le scatole senza coperchio nei cruciverba: la soluzione è Aperte

Sara Verdi | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così sono le scatole senza coperchio' è 'Aperte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APERTE

Curiosità e Significato di Aperte

Hai risolto il cruciverba con Aperte? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Aperte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così sono le notti senza lunaCosì sono i capelli ondulatiCosì sono le foglie caduteQuelli ciechi sono senza uscitaCosì sono le mele acerbe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Così sono le scatole senza coperchio - Aperte

Come si scrive la soluzione Aperte

Hai trovato la definizione "Così sono le scatole senza coperchio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 6 lettere della soluzione Aperte:
A Ancona
P Padova
E Empoli
R Roma
T Torino
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T C I N O R O

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.