Personaggi tra i più autorevoli di un paese

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Personaggi tra i più autorevoli di un paese' è 'Maggiorenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGGIORENTI

Perché la soluzione è Maggiorenti? I maggiorenti sono figure di spicco all’interno di una comunità, riconosciute per il loro ruolo di rilievo e influenza nelle decisioni pubbliche e private. Essi rappresentano le persone che, grazie alla loro posizione sociale, economica o politica, esercitano un peso significativo nelle scelte che riguardano il bene comune. La loro autorità si manifesta attraverso il rispetto e la fiducia che la popolazione ripone in loro, contribuendo a modellare il tessuto sociale e istituzionale del paese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Personaggi tra i più autorevoli di un paese". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Personaggi tra i più autorevoli di un paese nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Maggiorenti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Personaggi tra i più autorevoli di un paese" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Personaggi tra i più autorevoli di un paese" conferma che la soluzione 'Maggiorenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Maggiorenti

M Milano A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto R Roma E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Personaggi tra i più autorevoli di un paese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Maggiorenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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