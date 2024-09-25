Personaggi tra i più autorevoli di un paese
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Personaggi tra i più autorevoli di un paese' è 'Maggiorenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MAGGIORENTI
Perché la soluzione è Maggiorenti? I maggiorenti sono figure di spicco all’interno di una comunità, riconosciute per il loro ruolo di rilievo e influenza nelle decisioni pubbliche e private. Essi rappresentano le persone che, grazie alla loro posizione sociale, economica o politica, esercitano un peso significativo nelle scelte che riguardano il bene comune. La loro autorità si manifesta attraverso il rispetto e la fiducia che la popolazione ripone in loro, contribuendo a modellare il tessuto sociale e istituzionale del paese.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Personaggi tra i più autorevoli di un paese". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Personaggi tra i più autorevoli di un paese nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Maggiorenti
Questa pagina è dedicata alla definizione "Personaggi tra i più autorevoli di un paese" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Personaggi tra i più autorevoli di un paese" conferma che la soluzione 'Maggiorenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Maggiorenti
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Personaggi tra i più autorevoli di un paese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Maggiorenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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