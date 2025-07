Un nemico di Topolino nei fumetti Disney nei cruciverba: la soluzione è Gambadilegno

GAMBADILEGNO

Curiosità e Significato di Gambadilegno

Perché la soluzione è Gambadilegno? Gambadilegno è un celebre antagonista nei fumetti Disney, noto come il crudele e astuto nemico di Topolino. È un malvivente sfrontato, spesso coinvolto in trame di furti e imbrogli, ed è riconoscibile dal suo aspetto minaccioso e dalla sua presenza minacciosa. La sua figura incarna il classico cattivo con cui il nostro eroe deve confrontarsi per salvare la situazione.

Come si scrive la soluzione Gambadilegno

