Curiosità su Super criminale dei fumetti nemico dell uomo ragno: (disambigua). l'uomo ragno (in diverse opere e nell'originale inglese spider-man), il cui vero nome è peter parker, è un personaggio dei fumetti statunitensi... Carnage, alter ego di Cletus Cortland Kasady, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Creato da David Michelinie (testi) e Mark Bagley (disegni), esordì nella serie The Amazing Spider-Man (vol. 1), come Kasady nel n. 344 (febbraio 1991) e come Carnage nel n. 360 (marzo 1992). È un supercriminale, solitamente raffigurato come un nemico dell'Uomo Ragno e l'arcinemico di Venom. Carnage appartiene a una razza di parassiti spaziali conosciuti come simbionti, che formano un legame simbiotico con i loro ospiti e conferiscono loro abilità sovrumane. Nato come una prole di Venom, Carnage è molto più potente del suo ...

