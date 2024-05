La Soluzione ♚ Il Pietro nemico di Topolino La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GAMBA DI LEGNO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GAMBADILEGNO

Significato della soluzione per: Il pietro nemico di topolino Kâhamâxéveóhtáhe, nome in lingua cheyenne di Gamba di Legno (in inglese Wooden Leg; Colline Nere, 1858 – 1940), è stato un condottiero nativo americano dei Cheyenne settentrionali, tra i protagonisti della celeberrima Battaglia del Little Bighorn, nella quale fu annientato l'intero gruppo di squadroni di George Armstrong Custer. Italiano: Sostantivo: gruccia f (pl.: grucce) . apparecchio ortopedico di varia forma usato, da chi è impossibilitato all'uso di uno o di entrambi gli arti, per sorreggersi con l'aiuto di appoggi per le mani e di un tutore che va ad inserirsi sotto l'ascella. accessorio usato per appendervi o posarvi qualcosa, in particolare capi d'abbigliamento; anche trespolo per volatili A che cosa pensava egli, mutando i passi dell'uomo pensieroso A nulla, proprio a nulla.

