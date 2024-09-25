La duchessa che fondò l Ospedale Maggiore di Milano

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'La duchessa che fondò l Ospedale Maggiore di Milano' è 'Bianca Maria Visconti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIANCA MARIA VISCONTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La duchessa che fondò l Ospedale Maggiore di Milano" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La duchessa che fondò l Ospedale Maggiore di Milano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bianca Maria Visconti? Bianca Maria Visconti, duchessa di Milano, è ricordata per aver promosso la nascita di un importante ospedale che ancora oggi serve la città. La sua attenzione alla salute pubblica e al benessere dei cittadini ha lasciato un segno duraturo nella storia milanese. La sua figura rappresenta l'impegno e la solidarietà di una sovrana che ha contribuito a migliorare le condizioni di vita della comunità.

La definizione "La duchessa che fondò l Ospedale Maggiore di Milano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La duchessa che fondò l Ospedale Maggiore di Milano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Bianca Maria Visconti:

B Bologna I Imola A Ancona N Napoli C Como A Ancona M Milano A Ancona R Roma I Imola A Ancona V Venezia I Imola S Savona C Como O Otranto N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La duchessa che fondò l Ospedale Maggiore di Milano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

