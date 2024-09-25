Un alto cumulo di stoppie

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un alto cumulo di stoppie' è 'Pagliaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAGLIAIO

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Perché la soluzione è Pagliaio? Un pagliaio è un grande ammasso di stoppie raccolte e impilate, tipicamente situato in campagna. Si tratta di un edificio o di una pila costruita per conservare il fieno o la paglia, utilizzati come materiale di alimentazione per gli animali o per altri scopi agricoli. La sua struttura permette di mantenere il materiale asciutto e facilmente accessibile. La presenza di un pagliaio è un segno della stagione di raccolta e rappresenta un elemento fondamentale nelle attività agricole tradizionali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un alto cumulo di stoppie". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un alto cumulo di stoppie nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pagliaio

La definizione "Un alto cumulo di stoppie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un alto cumulo di stoppie" conferma che la soluzione 'Pagliaio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pagliaio

P Padova A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un alto cumulo di stoppie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pagliaio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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