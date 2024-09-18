Uomo di governo come Churchill nei cruciverba: la soluzione è Statista
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uomo di governo come Churchill' è 'Statista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
STATISTA
Curiosità e Significato di Statista
Hai risolto il cruciverba con Statista? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Statista.
Come si scrive la soluzione Statista
Se "Uomo di governo come Churchill" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 8 lettere della soluzione Statista:
