Le ossa parallele al radio nei cruciverba: la soluzione è Ulne
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le ossa parallele al radio' è 'Ulne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ULNE
Curiosità e Significato di Ulne
La parola Ulne è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ulne.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: L osso che è parallelo al radioÈ unita al RadioL osso parallelo al radioL osso del gomito parallelo al radioOgnuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto
Come si scrive la soluzione Ulne
Hai davanti la definizione "Le ossa parallele al radio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 4 lettere della soluzione Ulne:
