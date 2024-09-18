Le ossa parallele al radio nei cruciverba: la soluzione è Ulne

Sara Verdi | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le ossa parallele al radio' è 'Ulne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ULNE

Curiosità e Significato di Ulne

La parola Ulne è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ulne.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L osso che è parallelo al radioÈ unita al RadioL osso parallelo al radioL osso del gomito parallelo al radioOgnuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto

Come si scrive la soluzione Ulne

Hai davanti la definizione "Le ossa parallele al radio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 4 lettere della soluzione Ulne:
U Udine
L Livorno
N Napoli
E Empoli

