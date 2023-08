L osso che è parallelo al radio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L osso che è parallelo al radio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ULNA

Significato/Curiosita : L osso che e parallelo al radio

Avvertenze. l'ulna o cubito è un osso lungo dell'avambraccio di forma prismatica, situato medialmente, parallelo al radio in posizione anatomica. l'ulna... Avvertenze. l'ulna o cubito è un osso lungo dell'avambraccio di forma prismatica, situato medialmente, parallelo al radio in posizione anatomica. l'ulna si articola... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

