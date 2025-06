Corpo militare da sbarco nei cruciverba: la soluzione è Fanteria Di Marina

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Corpo militare da sbarco' è 'Fanteria Di Marina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FANTERIA DI MARINA

Curiosità e Significato di Fanteria Di Marina

La parola Fanteria Di Marina è una soluzione di 16 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fanteria Di Marina.

Perché la soluzione è Fanteria Di Marina? Fanteria di Marina indica le truppe specializzate della Marina militare, addestrate per operazioni di sbarco e combattimento nei contesti marittimi e costieri. Sono il corpo che permette alle forze navali di svoltare rapidamente da mare a terra, garantendo la capacità di intervenire in situazioni di emergenza o conflitto con efficienza e rapidità. Un elemento fondamentale per la strategia militare navale moderna.

Come si scrive la soluzione Fanteria Di Marina

Stai cercando la risposta alla definizione "Corpo militare da sbarco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

