GORDIO

Curiosità e Significato di Gordio

Perché la soluzione è Gordio? Il termine Gordio deriva dal mito di un nodo incredibilmente complesso legato alla città di Gordio, che secondo la leggenda fu tagliato da Alessandro Magno con la sua spada, risolvendo così un enigma apparentemente insormontabile. Oggi, dire tagliare il nodo gordiano significa risolvere un problema difficile con decisione e ingegno, dimostrando che a volte la soluzione sta nel pensare fuori dagli schemi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alessandro Magno tagliò il suo nodoAlessandro Magno tagliò il suo celebre nodoAlessandro Magno tagliò quello di GordioIl nodo che fu tagliato da Alessandro MagnoIl cavallo di Alessandro Magno

Come si scrive la soluzione Gordio

G Genova

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P T P R A N I A E R D I E O A G Mostra soluzione



