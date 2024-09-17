Terribili ragazzi di strada
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Terribili ragazzi di strada' è 'Monellacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MONELLACCI
Perché la soluzione è Monellacci? I monellacci sono giovani che vivono ai margini della società, spesso coinvolti in comportamenti rischiosi e antisociali. Sono ragazzi di strada che si trovano in situazioni difficili, privi di supporto e spesso in conflitto con le regole sociali. La loro condotta può essere caratterizzata da azioni impulsive e a volte pericolose, che riflettono le difficoltà dell’ambiente in cui crescono. La loro presenza evidenzia problemi sociali complessi e persistenti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Terribili ragazzi di strada". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Terribili ragazzi di strada nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Monellacci
Se la definizione "Terribili ragazzi di strada" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Terribili ragazzi di strada" conferma che la soluzione 'Monellacci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Monellacci
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Terribili ragazzi di strada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Monellacci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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